I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu hanno arrestato un giovane 23enne, disoccupato.

A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Cagliari per reati di lesioni personali e rapina in concorso, commessi tra il 2021 e il 2024 nei territori di Guspini e Cagliari.

Il giovane è stato accompagnato in caserma e, poi al cercere di Uta: dove dovrà espiare una pena complessiva di quattro anni, undici mesi e quattro giorni di reclusione.

