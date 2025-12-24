Cani randagi un pò ovunque, anche sulle strade di maggior traffico. Stamattina anche l'incidente sulla provinciale 15 con intervento della Polizia locale. Un automobilista si è trovato improvvisamente un randagio attraversare improvvisamente la strada senza riuscire ad evitarlo. Per fortuna, il conducente è riuscito a tenere l'auto in strada evitando anche l'impatto con altre auto in arrivo. Per fortuna, insomma , nessun danno alle persone. Resta il problema dei randagi. «Stiamo cercando di risalire al proprietario del cane che era sprovvisto di micro chip. Purtroppo, il problema del randagismo - dice il capitano Giuseppe Fiori, comandante della Polizia locale di Sinnai - nonostante la grande attività di prevenzione che quotidianamente portiamo avanti, è ancora preoccupante: spesso si muovono in branchi con comprensibili problemi sulla sicurezza della circolazione stradale».

La Polizia Locale di Sinnai, responsabile dello specifico servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio di Sinnai, fa sapere che il numero di cani attualmente in carico è di circa un centinaio, con una spesa annuale di svariate decine di migliaia di euro.

«Nonostante le campagne di sensibilizzazione portate avanti con specifici progetti», prosegue il Comandante Fiori, «anche in collaborazione con le scuole cittadine, e con l’Associazione VAB Sinnai per le campagne gratuite di microchippatura, si riscontra che ancora molti proprietari si ostinano a non provvedere all’iscrizione del proprio cane all’anagrafe canina, per i motivi più variegati che vanno dalla mera negligenza, alla scientifica omissione per eludere eventuali responsabilità in caso di danneggiamenti».

Obiettivo del Comando di Polizia Locale per il 2026 è quello di avviare una campagna di sensibilizzazione per stimolare le adozioni dei cani presenti nel canile convenzionato.

© Riproduzione riservata