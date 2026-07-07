L’avviso
07 luglio 2026 alle 14:54
Alte temperature nell’Isola: l’allerta della Protezione civileDomani aumenta il caldo, si toccheranno i 40 gradi
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La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per alte temperature previste durante la giornata di domani.
L’avviso segnala un sensibile aumento delle temperature a partire dalle 10 fino alle 20 di mercoledì 8 luglio. Le zone maggiormente interessate saranno la Sardegna orientale e il Campidano.
(Unioneonline/A.D)
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