Il trasferimento dei nove operatori del mercato civico di via Cimarosa slitta ancora e finisce di nuovo al centro dello scontro politico. Il gruppo Oristano al Centro ha presentato un’interpellanza urgente, contestando il mancato rispetto delle tempistiche annunciate dall’amministrazione comunale per il trasferimento nella nuova sede di via Costa.

I consiglieri Giuliano Uras e Roberto Pisanu ricordano che in Consiglio comunale l’assessora alle Attività produttive Valentina De Seneen aveva indicato il trasferimento «entro due mesi», ma a oggi i lavori non sono ancora partiti. Per questo chiedono di conoscere le ragioni del ritardo, lo stato dell’intervento e una data certa per il trasferimento. Nell’interpellanza si evidenzia che «ancora oggi nove operatori e le loro famiglie continuano a lavorare in una struttura destinata alla chiusura» e si sottolinea che «il tempo degli annunci è ampiamente terminato».

L’assessora De Seneen spiega che il rallentamento è legato ai tempi necessari per perfezionare il mutuo. «Il 23 giugno è stato stipulato il contratto di mutuo» e, nel frattempo, il Comune ha avviato la manifestazione d’interesse per la gara. «Nei prossimi giorni è prevista la gara» per l’affidamento dei lavori, mentre «la volontà politica è quella di procedere con massima celerità, ma abbiamo dovuto attendere i tempi burocratici necessari per la pratica di mutuo».

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