L'obiettivo è quello di sensibilizzare sulla corretta manutenzione di terreni, giardini e spazi privati. Il Comune di San Vero Milis, che inizia ad accogliere tanti turisti ma anche i proprietari delle case al mare, scende in campo con una campagna di sensibilizzazione dal titolo “San Vero e la marina sono di chi le ama”. Un messaggio che richiama il valore della cura del territorio, soprattutto nei mesi estivi, quando la presenza di persone aumenta notevolmente.

La campagna sarà diffusa attraverso manifesti e contenuti social, anche in lingua inglese. È inoltre prevista la distribuzione di una lettera informativa casa per casa dove viene spiegata l'importanza del decoro urbano.

Come fanno sapere dal Comune, nel territorio di San Vero Milis e delle sue borgate e aree costiere, l'amministrazione è già intervenuta e continua ad agire, nei limiti delle risorse disponibili, per la cura e la sistemazione delle aree pubbliche. Tuttavia, questo impegno da solo non è sufficiente. È fondamentale anche la collaborazione dei cittadini nella gestione delle aree private: la manutenzione periodica dei terreni, lo sfalcio dell'erba e l'attenzione a evitare ristagni d'acqua sono azioni concrete e necessarie per la salute e la sicurezza collettiva.

Durante il periodo estivo aumentano infatti i rischi legati agli incendi e alla proliferazione delle zanzare: la cura del verde e il mantenimento del decoro rappresentano non solo un dovere civico, ma anche un gesto concreto di tutela della sicurezza e del benessere della comunità.

Il sindaco Giuseppe Vacca: «Vogliamo rafforzare un principio semplice ma fondamentale: il territorio è un bene comune. La sua cura dipende da tutti, residenti e ospiti. Anche i piccoli gesti quotidiani fanno la differenza nella qualità della vita collettiva».

Il consigliere con delega all'ambiente, igiene urbana e protezione civile Roberto Ledda, aggiunge: «La manutenzione del verde e il decoro urbano sono elementi essenziali per la sicurezza del paese. Con questa campagna invitiamo tutti a collaborare in modo attivo, soprattutto nei mesi estivi più critici».

L'amministrazione comunale rinnova quindi l'invito a una collaborazione concreta tra istituzioni e cittadini.

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