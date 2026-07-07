L’artista Maurizio Giordo sarà il protagonista del quarto appuntamento di “Quartieri, oggi e domani” in programma a Porto Torres, mercoledì 8 luglio dalle 20, in via Falcone e Borsellino (angolo via della Cultura). Per l’occasione, i partecipanti potranno cimentarsi con gli attrezzi del circo e prendere parte al laboratorio di body percussion “Riprendiamo il ritmo”, ideato e condotto da Maurizio Giordo, attore e regista teatrale di Porto Torres.

Il laboratorio propone un’esperienza collettiva in cui, disposti in cerchio, i partecipanti impareranno a creare ritmi utilizzando il proprio corpo: mani, dita, piedi, schiocchi di dita, sfregamenti e fischi diventeranno strumenti per esplorare le molteplici sonorità che il corpo umano è in grado di produrre. L’attività favorisce inoltre lo sviluppo della coordinazione psicomotoria attraverso il movimento e il ritmo. Il percorso prevede anche la trasmissione orale di canti ritmici onomatopeici e di canti della tradizione senegalese, tunisina e sarda. I partecipanti saranno invitati a condividere filastrocche, canti e giochi ritmici appartenenti alle proprie tradizioni linguistiche e dialettali, contribuendo così ad arricchire il repertorio degli incontri. Le attività sono aperte a persone di tutte le età.

L’iniziativa coinvolgerà bambini, ragazzi e adulti dei quartieri cittadini e non solo. Nel corso della serata si svolgeranno inoltre laboratori di attività circensi e attività ludico-pedagogiche dedicate ai più piccoli.

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