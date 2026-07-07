Malore fatale questa mattina a Sassari. La vittima è un 73enne, si trovava nella sua auto.

L'uomo ha perso la vita, forse per un arresto cardiaco, stamattina sulla strada 1 di Predda Niedda.

Sarebbe deceduto per morte naturale all'altezza dei parcheggi dell'ex Bricoman. Sul posto il 118 e la polizia locale.

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