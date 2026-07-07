la tragedia
07 luglio 2026 alle 14:03
Malore fatale a Sassari: un 73enne muore nella sua autoIl dramma all’altezza dei parcheggi dell’ex Bricoman di Predda Niedda
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Malore fatale questa mattina a Sassari. La vittima è un 73enne, si trovava nella sua auto.
L'uomo ha perso la vita, forse per un arresto cardiaco, stamattina sulla strada 1 di Predda Niedda.
Sarebbe deceduto per morte naturale all'altezza dei parcheggi dell'ex Bricoman. Sul posto il 118 e la polizia locale.
© Riproduzione riservata