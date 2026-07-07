Un centinaio di alloggi popolari che risultano vuoti, di risulta o murati saranno presto assegnati secondo le graduatorie pubbliche. È il primo passo nella strategia messa a punto dal Comune di Cagliari, in collaborazione con i sindacati degli inquilini (Sunia, Sicet e Uniat) e Area (l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa), per accelerare l’accesso alle case popolari e dare una risposta più rapida alle persone in regolare attesa di un'abitazione.

«In questo percorso, frutto della rinnovata collaborazione tra Comune e Area che da diversi anni vivevano come in contrapposizione», hanno sottolineato il sindaco Massimo Zedda e l’assessora Anna Puddu, delegata alle Politiche di gestione e manutenzione del patrimonio Erp, «diritto alla casa e legalità vanno di pari passo: è una questione di giustizia nei confronti di chi da anni, nel rispetto delle regole, attende il suo turno nelle graduatorie pubbliche».

Una decisione a favore della legalità e contro le occupazioni abusive: «Non c’è più bisogno di occupare abusivamente per necessità», dice l’assessora Puddu, «perché finalmente l’amministrazione è attenta al proprio patrimonio abitativo».

Senza quartiere è anche la mappa degli alloggi che saranno presto rimessi in circolo: dal centro storico a Sant’Elia passando per Is Mirrionis e San Michele, il Cep e Sant’Avendrace il monitoraggio «è frutto di un lavoro congiunto», ancora Anna Puddu, «tra Comune, Area, sindacati degli inquilini e cittadini che ha permesso di verificare le condizioni di diversi alloggi che, nel giro di poco tempo, dopo interventi minimi di manutenzione, potranno essere assegnati o riassegnati. L’obiettivo è niente più case murate per il pericolo di occupazioni abusive».

«Diamo risposta a un diritto, quello dell’abitare, che ha sempre avuto un’altissima richiesta, che arriva oggi anche da persone insospettabili», spiega il sindaco, «che sino a qualche anno fa non si sarebbero mai dovuti rivolgere ai servizi sociali».

Oggi nella graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi Erp sono presenti 1.084 cittadine e cittadini, ai quali si aggiungono 111 persone inserite nella graduatoria della mobilità. A Cagliari il patrimonio di edilizia residenziale pubblica conta complessivamente 5.641 abitazioni: 3.284 sono di proprietà del Comune e 2.357 appartengono ad Area.

«La necessità», ha sottolineato Matteo Sestu, amministratore unico di Area, «non è soltanto quella di mettere mano a un patrimonio vecchio, che purtroppo non ha avuto la possibilità di essere mantenuto per tanto tempo, ma anche quello di dare risposte alle tante domande che ci sono nelle graduatorie».

(Unioneonline/A.D)

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