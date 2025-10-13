Il Comune di Zeddiani e il servizio anagrafe canina e randagismo della Asl di Oristano intendono organizzare un pomeriggio di microchippatura gratuita di cani e gatti. I cittadini interessati sono invitati a presentare l'apposito modulo di prenotazione al Servizio di Polizia Locale del Comune di Zeddiani dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 18, o tramite l'Ufficio Protocollo, inviandolo via mail all'indirizzo info@comune.zeddiani.or.it. Dal Comune fanno sapere che appena si avrà un numero sufficiente di richieste verrà comunicata la data in cui si effettuerà microchippatura.

