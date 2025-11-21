Sono in programma per sabato 22 novembre le premiazioni della 19esima edizione del concorso letterario “Aggju: Cónti Gadduresi e Cóssi” (Aggius: Racconti della Gallura e della Corsica).

La cerimonia avrà luogo a partire dalle 18:00 presso il centro polifunzionale comunale di Marugnò, in via Fumintina. Così come il “Lungoni”, premio “gemello diverso” dedicato alla poesia, anche questo concorso dedicato alla prosa celebra e perpetua il profondo e antico legame storico, culturale, sociale, economico e linguistico tra le due popolazioni unite dalle Bocche di Bonifacio.

Del resto, il legame tra i due premi letterari è testimoniato dal fatto che il fondatore e presidente dell’Aggju, Andrea Muzzeddu, è anche componente della giuria del “Lungoni”, mentre Piero Bardanzellu, fondatore e presidente di quel premio, fa parte della giuria di questo. Il concorso prevede due settori: quello dei “racconti della Gallura” e quello dei “racconti della Corsica”.

Il settore “Gallura” si divide in due sezioni: la prima è riservata agli adulti, di età compresa tra i 18 e i 98 anni; la seconda è riservata ai giovani, di età compresa tra i 10 e i 17 anni. Per il 1°, 2° e 3° classificato della sezione adulti sono previsti premi in prodotti dell’artigianato tessile locale; per il 1° classificato della sezione giovani, invece, è previsto un premio digitale.

A ciascun concorrente verranno consegnati un Attestato di Partecipazione e il libro della raccolta dei racconti presentati al concorso dell’anno precedente. Sono inoltre previste targhe speciali per i lavori che si sono particolarmente distinti come “racconti del focolare”, per il “corretto uso della lingua gallurese” e per la “variante locale”.

© Riproduzione riservata