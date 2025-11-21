Al via l’ultima iniziativa ideata dalla Pro loco di Mogorella, in collaborazione con il Comune, la Biblioteca comunale ed il Servizio Civile Universale. In occasione dell’avvento del periodo natalizio, organizza, infatti, il “Laboratorio di Natale”.

La finalità è quella di realizzare gli addobbi natalizi che verranno poi utilizzati per decorare i tre alberi di Natale che troveranno spazio in alcune vie del paese. Il laboratorio è aperto a tutte le fasce d’età, adulti e bambini, tutti i giovedì fino al prossimo 4 dicembre, dalle 15.30 alle 18, nei locali del Salone Parrocchiale. I piccoli che hanno un’età compresa tra i 3 e i 6 anni dovranno essere accompagnati da un adulto.

© Riproduzione riservata