Sabato 22 novembre, alle 19, la chiesa della Beata Vergine della Consolata, a Porto Torres, ospiterà il concerto gratuito del Coro Polifonico Turritano, diretto dal maestro Laura Lambroni, dedicato a Santa Cecilia, Patrona della Musica.

Il concerto “Mottetti per Santa Cecilia” prevede l’esecuzione di brani di Josquin Desprez, del princeps musicae Giovanni Pierluigi da Palestrina, di Maurice Duruflé, John Taverner, Arvo Pärt. L’evento, patrocinato dal Comune di Porto Torres, è inserito nel cartellone nazionale "Voci per Santa Cecilia – 7° Festival Nazionale di Musica Sacra", progetto di rete per i cori associati alla Feniarco. Uno dei progetti che coinvolgono la coralità italiana dedicato alla musica sacra.

Il 22 novembre il Coro Polifonico Turritano compie 66 anni, un percorso di successo con centinaia di concerti che hanno portato l'ensemble fuori dalla Sardegna e dall'Italia, con riconoscimenti e premi che hanno segnato la lunga carriera di una realtà corale che ha saputo interpretare brani di grandi autori classici del passato e del contemporaneo.



