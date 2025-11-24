A Ghilarza sono diversi gli eventi organizzarti dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sarà la Torre aragonese ad ospitare la programmazione sia domani 25 novembre che venerdì 28 novembre. Domani l’appuntamento è per le 18 con la presentazione del libro “Eva e Barbablù” di Pier Bruno Cosso ed Emma Fenu. Con l’autore dialogherà Giuseppina Demurtas. Come interpreti della performance ci saranno Silvana Deidda e Paolo Vanacore.

Per l’occasione interverrà anche il Comando dei carabinieri di Ghilarza che illustrerà le procedure di denuncia e le iniziative di prevenzione. Secondo appuntamento venerdì 28 novembre, alle 16,30 alla Torre aragonese. Gli alunni della prima e della seconda B della scuola secondaria di primo grado di Ghilarza.

Coordinati dalla professoressa Valeria Manca, presenteranno la mostra “Violenza di genere e femminicidi” e proporranno letture e poesie tratti dal progetti dedicato alle emozioni.

Alle 18.30 “Semplicemente …Mia: viaggio nell’universo musicale di Mia Martini” a cura della scuola civica di musica Guilcier Barigadu. Alla voce Erica Loi, alla chitarra elettronica Pino Montalbano e al basso elettronico Giulio Caruso.

