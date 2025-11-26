Sarà un albero speciale, per dare forza a chi soffre anche in occasione delle festività. Ma sarà anche un modo per raccontare la sofferenza. Quest’anno il Natale all’Ospedale San Martino si accende di speranza grazie all’iniziativa “L’Albero della Rinascita”, promossa dall’Associazione Komunque Donne Odv, da anni attiva nel sostegno e nell’ascolto delle donne che affrontano un tumore al seno.

L’albero, allestito presso lo sportello d’ascolto oncologico dell’associazione, diventa il simbolo della forza, del coraggio e della solidarietà femminile. Ogni decorazione, fiocco o messaggio appeso rappresenta una storia di vita, una parola di incoraggiamento o un pensiero di gratitudine.

La cerimonia di accensione si terrà l’8 dicembre alle 11.30 presso la sala d'aspetto dell’Ospedale San Martino. Saranno presenti le volontarie dell’associazione, i rappresentanti della direzione sanitaria, insieme alle pazienti e ai cittadini che vorranno condividere questo momento di luce e speranza.

Durante l’incontro verranno letti brevi messaggi di rinascita e sarà possibile lasciare un proprio pensiero sull’albero, contribuendo così a creare un mosaico di affetto e solidarietà.

“Ogni donna che rinasce illumina la strada anche per le altre” è il motto dell’iniziativa, che vuole ricordare come la condivisione e la vicinanza possano rendere più leggero anche il percorso più difficile. L’associazione ringrazia l’Ospedale San Martino, il personale sanitario e tutti coloro che sostengono con affetto le attività di supporto e prevenzione rivolte alle donne del territorio.

© Riproduzione riservata