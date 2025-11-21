Si inaugura oggi, alle 17.00, al Centro Commerciale Olbia Mare, la mostra evento “Sono un Violento?”, ideata e promossa dall’artista Ana Maria Serna, con la collaborazione dell’Associazione Amistade e del Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti – CAM Sardegna. Per comprendere, riflettere, ascoltare, scuotere le coscienze e favorire un confronto aperto e necessario sul tema della violenza di genere, la mostra accoglie opere e contributi poetici realizzati appositamente per l’occasione da numerosi artisti e poeti, ognuno dei quali offre una prospettiva personale e autentica sul tema della violenza.

Espliciti gli obiettivi che gli organizzatori si sono prefissati: sensibilizzare il pubblico sulla violenza di genere, sulle sue dinamiche e sulle sue conseguenze, promuovere il dialogo e la riflessione per superare stereotipi e silenzi, creare uno spazio di ascolto per chi ha vissuto o vive situazioni di violenza. Agli artisti viene offerta l’opportunità di contribuire, attraverso l’arte, a un tema tanto urgente quanto complesso e le opere in esposizione spaziano tra pittura, scultura, fotografia e poesia, componendo un itinerario emotivo e visivo di grande intensità.

Tra i partecianti poeti e poetesse come Sandra Di Bernardino, Franca Giovanna Carta, Giuseppina Carta, Gigi Angeli, Gianmario Cossu, Mario Bua, la pittrice Patry Pitzianti, Roberto Mazzullo Mozok, pittore e scultore, la coach olistica Sonia Genesini. Le letture sono affidate a Stefano Amonini.

Ana Maria Serna spiega così la scelta alla base della mostra: “Per anni ho realizzato tante mostre dedicate alle donne, ma questa è dedicata all’uomo. Una dedica che vuole indagare il ruolo maschile non solo come possibile autore di violenza, ma come soggetto necessario al cambiamento, alla consapevolezza e alla responsabilità”.

L’evento, presentato da Luisa Cardinale, è aperto a tutti e, sottolineano gli organizzatori, “rappresenta un’occasione preziosa non solo per avvicinarsi all’arte, ma per partecipare a un percorso condiviso di comprensione e sensibilizzazione”.

