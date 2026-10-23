Tutto pronto per il concerto nella basilica di San Gavino, in programma il 24 ottobre alle 20.30, con il gruppo The Tallis Scholars in arrivo da Oxford sotto la guida di Peter Philips, che porteranno il meglio del proprio repertorio in un luogo simbolo della musica corale isolana. Il concerto rappresenta l’evento conclusivo del festival “Voci D’Europa” organizzato dal Coro Polifonico Turritano, ed è realizzata in collaborazione conil XXII Festival Internazionale di musica corale “Nella città dei Gremi” promosso dall’Associazione Gioacchino Rossini di Sassari. L’ingresso è gratuito. Fondata nel 1973 a Oxford dal direttore Peter Phillips, la formazione dei Tallis Scholars è divenuta celebre nel mondo per aver ridefinito i canoni del canto a cappella grazie a un'intonazione impeccabile, la perfetta fusione delle voci e una straordinaria purezza sonora, tanto che il New York Times li ha definiti "rockstar della musica vocale". Il progetto è inserito nel circuito Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, ed è sostenuto dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dai comuni di Porto Torres, Borutta, Santa Maria Coghinas e Monteleone Rocca Doria.

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