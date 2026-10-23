Il Comune di Baradili ha pubblicato un avviso alla popolazione per la promozione dello sviluppo delle attività sportive tramite un sostegno economico. L’ente, infatti, ha intenzione di farlo attraverso la concessione di un contributo per le spese sostenute dalle famiglie per la partecipazione dei giovani dai 3 ai 17 anni a qualsiasi tipo di sport. Il sostegno si riferisce al periodo tra settembre 2025 e giugno 2026. Il Comune rimborserà fino al 50% della spesa sostenuta, fino ad un importo complessivo pari a 100 euro. L’importo di 100 euro potrà essere superato qualora si realizzassero delle economie che verranno poi ripartire tra i richiedenti, in proporzione alle spese sostenute e sempre nei limiti del 50% della spesa sostenuta. Per poter ottenere il contributo, i richiedenti dovranno esibire le regolari pezze. Gli interessati potranno presentare la richiesta agli uffici comunali entro il 12 novembre.

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