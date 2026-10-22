A Guamaggiore sono iniziati i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi della stagione autunnale. Il paese si prepara a celebrare la tradizionale Festa della Castagnata, in programma il prossimo 30 novembre, una giornata all'insegna dei sapori e dello stare insieme organizzati dalla Pro loco. Protagoniste saranno naturalmente le caldarroste, con il loro profumo inconfondibile e il calore del fuoco. Il programma della diciannovesima edizione della rassegna prevede la degustazione delle castagne arrosto accompagnate da un buon bicchiere di vino, per un'occasione da vivere in compagnia.

Ma la Castagnata non è soltanto un appuntamento gastronomico. È anche un momento per ritrovarsi, rafforzare i legami della comunità e riscoprire il valore delle tradizioni popolari, in un periodo dell'anno che invita alla condivisione e alla riscoperta delle cose semplici. A Guamaggiore cresce dunque l'attesa per il 30 novembre, quando il profumo delle caldarroste e il piacere dello stare insieme accompagneranno una giornata dedicata alla tradizione, all'amicizia e al senso di appartenenza alla comunità del piccolo centro della Trexenta.

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