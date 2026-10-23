Il Gal Sole Grano Terra cerca professionisti da coinvolgere nelle attività di sviluppo del territorio. La Fondazione ha pubblicato due avvisi pubblici per creare elenchi di consulenti, tecnici ed esperti ai quali affidare incarichi specialistici nell’ambito dei programmi di sviluppo locale.

Il primo avviso riguarda la gestione dei fondi europei del programma Sardegna FSE+ 2021-2027. Le figure selezionate contribuiranno alle attività di programmazione, ai controlli amministrativi e finanziari, alla rendicontazione e al monitoraggio degli interventi. Per presentare la candidatura c’è tempo fino alle 13 dell’11 novembre 2026.

Il secondo avviso è invece legato al programma di sviluppo rurale 2023-2027 e punta a raccogliere le professionalità necessarie per sostenere le iniziative del Gal. Possono candidarsi esclusivamente persone fisiche e professionisti individuali, scegliendo fino a due delle quattro aree previste: gestione e competenze giuridico-economiche, ambito tecnico-scientifico, animazione territoriale e cooperazione, comunicazione e promozione del territorio.

Tra i settori di interesse figurano anche il marketing, l’innovazione digitale, l’intelligenza artificiale e la valorizzazione delle produzioni e delle filiere locali. L’elenco dei professionisti resterà aperto per tutta la programmazione 2023-2027 e sarà aggiornato ogni sei mesi.

L’iscrizione nelle short list non comporta l’assegnazione automatica di incarichi, che saranno conferiti successivamente in base alle necessità operative del Gal e nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite Pec all’indirizzo info@pec.galsgt.it. Gli avvisi e la documentazione sono disponibili sul sito www.galsgt.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@galsgt.it o contattare il numero 070 989497.

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