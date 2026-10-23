Morgongiori, doppio appuntamento dedicato ai più piccoli in vista di HalloweenSi comincia domenica 25 ottobre: prevista una gita a Turri al parco delle zucche
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L’amministrazione comunale di Morgongiori, in vista dell’avvicinarsi del colorato periodo di Halloween, ha organizzato un doppio evento dedicato ai più piccoli. Il primo è in programma domenica 25 ottobre: prevista una gita a Turri al parco delle zucche; mezza giornata all’insegna dell’animazione, dei laboratori, di giochi e divertimento. Per poter partecipare alla gita ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Socio-Culturale. Sabato 31 ottobre, invece, a partire dalle 16.30, negli spazi dell’ex Scuola Elementare del paese, si terrà la “Festa di Halloween”. Nel corso del pomeriggio verranno proposti ai piccoli giochi, laboratori creativi e attività all’insegna del divertimento.