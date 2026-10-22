Diretto da Carlo Boccadoro, l'ensemble Sentieri Selvaggi è tra i più noti e longevi nel panorama italiano della musica contemporanea. L'appuntamento è per lunedì 26 ottobre alle 19, nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari.

Sul palcoscenico saliranno Paola Fre, flauto e flauto in sol, Mirco Ghirardini, clarinetto e clarinetto basso, Andrea Rebaudengo, pianoforte, Andrea Dulbecco, vibrafono e percussioni, Piercarlo Sacco, violino, Aya Shimura, violoncello, e Maurizio Giordo, voce recitante, con la direzione di Carlo Boccadoro.

Il programma propone un percorso attraverso la produzione di tre importanti protagonisti della musica contemporanea italiana, Marcello Panni, Filippo Del Corno e lo stesso Boccadoro.

Il concerto è inserito nel cartellone della X edizione di musicaNova - Idee, esperienze e linguaggi del nostro tempo, la rassegna del “Canepa” dedicata ai linguaggi della musica contemporanea. Il concerto è promosso dal Dipartimento di Teoria, Analisi, Composizione e Direzione, in collaborazione con l’Associazione Laborintus.

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