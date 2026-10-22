Istituzioni ed esperti a confronto su tematiche fondamentali per costruire la società del futuro: al Museo archeologico di Olbia, domani a partire dalle 9:30, si inaugura la prima edizione del ‘Forum on longevity trends - the mediterranean and transatlantic edge: from the Blue zone to the world’. Patrocinato da Regione, Comune e Parliamentary assembly of the Mediterranean, l'evento ha l'obiettivo di portare l’esperienza della blue zone sarda nel dibattito internazionale e trasformarla in indicazioni concrete per ripensare le politiche pubbliche, gli investimenti e l'urbanistica.

Ad aprire i lavori, l'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e il presidente di Pam, Giulio Centemero, tra i relatori anche il CEO del Mater Olbia Hospital, Giovanni Paolo d'Incecco Bayard de Volo. Non solo salute, il forum unisce finanza, tecnologia e ricerca con lo scopo di fornire gli strumenti e le opportunità per vincere la sfida della longevità e farla diventare una nuova leva di sviluppo economico e sociale.

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