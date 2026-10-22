Le cantine quartesi si preparano ad aprire le porte per una due giorni all'insegna della tradizione. Si chiama "Contus e sonus de prama", l'iniziativa organizzata dall'associazione Botteghe in piazza nell'ambito della rassegna del Comune, "Ripensare la e le città". Si comincia domani alle 18,30 in via Garibaldi alla cantina Fois con Binus e Saporis de su magasinu de nonnu", un incontro capace di rievocare l'atmosfera degli antichi magasinus de binu campidanesi.

Massimo Mascia, curatore del progetto, condurrà una serata di degustazione che celebra la convivialità di un tempo tra calici di vino e assaggi dei sapori rustici che accompagnavano la mescita. Un viaggio tra racconti, gusto e memoria alla scoperta di vini e specialità locali , prodotte dalle botteghe , custodi di sapori antichi. Sabato alla stessa ora ci si sposta invece alla cantina Fra Ponti per "Binus, sonus e sapòoris", una serata in cantina tra profumi ,sapori e suoni della tradizione. Tra botti, aromi di mosto, la musica si intreccerà ai racconti.

Un ritorno alle atmosfere di un tempo con anche i sapori della cucina tradizionale. Un altro appuntamento in questo ottobre all'iinsegna della cultura cominciato con Momumenti aperti, proseguito con Lollas e le sue case campidanesi aperte e che finirà il primo novembre con le Giornate del romanico.

Giorgia Daga

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