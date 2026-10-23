Il patrimonio nuragico come risorsa culturale, sociale ed economica per i territori che lo custodiscono. È il tema dell’appuntamento in programma oggi, venerdì 23 ottobre, alle 17, al Museo Archeologico Domu Nosta di Senorbì (Madn), tappa dei Dialoghi Nuragici, il ciclo di incontri pubblici promosso dall’associazione Sardegna Terra di Nuraghi. L’incontro sarà introdotto dal presidente dell’associazione Pierpaolo Vargiu. Relatore sarà Giuseppe Melis, professore ordinario di Economia e gestione delle imprese all’Università degli Studi di Cagliari e direttore del Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità (Crea). Al centro del suo intervento, dal titolo “Dal patrimonio alla co-creazione di valore. Il ruolo delle comunità nella sfida Unesco”, il potenziale del patrimonio culturale e della candidatura Unesco come leve strategiche per promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, generare valore e creare nuove opportunità per le comunità che lo abitano. Referente territoriale per la Trexenta è l’archeologa di Senorbì Martina Usai.

Al centro dell’incontro di questo pomeriggio, la necessità di valorizzare il potenziale storico e identitario dei territori attraverso una visione condivisa di sviluppo. Da qui l’invito al dialogo tra cittadini, istituzioni, associazioni e operatori, per interrogarsi su come il patrimonio possa diventare una risorsa per chi lo abita. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, con il patrocinio del Comune di Senorbì.

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