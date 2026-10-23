La musica dal vivo, il racconto dei percorsi artistici e l’incontro diretto con i protagonisti della scena musicale tornano al centro della programmazione della Sonora Centro Musica Academy. Con “Artisti da conoscere”, la rassegna ideata per valorizzare cantautori, band e talenti del territorio (e non solo), l’Officina della Musica riapre le sue porte a un nuovo ciclo di appuntamenti tra esibizioni live, chiacchiere e retroscena. Stasera, alle 20, appuntamento con Giovanni Trapani, chitarrista, docente di musica ed esperto di strumentazione per chitarra, effetti e sonorità. Il suo percorso è strettamente legato al mondo della didattica musicale e alla diffusione della cultura chitarristica, con un’attività che lo vede impegnato in diverse realtà formative dell’isola. Trapani, docente di chitarra moderna presso la MusikLab Academy di San Teodoro, insegna inoltre in diverse scuole civiche e private ad Olbia, Tempio, Siniscola e Orosei. La sua passione per la chitarra nasce a 15 anni e si sviluppa attraverso un percorso di studio e perfezionamento che lo porta a diplomarsi con il massimo dei voti all’Accademia Lizard. Nel corso della sua formazione ha avuto inoltre l’opportunità di frequentare masterclass con chitarristi di fama internazionale come Paul Gilbert, Frank Gambale e Scott Henderson. Un riconoscimento importante arriva nel 2015, quando il chitarrista e produttore Massimo Varini lo sceglie come proprio tutor ufficiale per la Sardegna. Alla formazione e all’insegnamento si affiancano le esperienze in ambito discografico: tra le collaborazioni quella con la band funky house sudafricana Iridium Project, per la quale ha registrato le chitarre del brano Show My Love. Trapani è inoltre ambassador dello storico marchio italiano Eko Guitars, confermando il suo legame con il mondo degli strumenti musicali e della ricerca del suono. La sua esperienza rappresenta un punto d’incontro tra tecnica, didattica e attività artistica, offrendo uno sguardo privilegiato sul lavoro che si cela dietro una performance e sulla continua ricerca che accompagna ogni musicista. Esattamente lo spirito di “Artisti da conoscere”: avvicinare il pubblico agli artisti, raccontarne le storie, le influenze e i processi creativi, andando oltre il palco per scoprire cosa si nasconde dietro la musica. Un’occasione per vivere la musica dal vivo in modo più diretto e autentico, valorizzando le esperienze e le professionalità che animano il panorama musicale del territorio. Con il ritorno della rassegna, la Sonora Centro Musica Academy rinnova così il proprio invito a incontrare la musica da vicino, attraverso appuntamenti pensati per chi ama ascoltare, conoscere e lasciarsi ispirare dalle storie di chi la musica la vive ogni giorno. A novembre la scuola presenta un viaggio con la trilogia discografica di Marino Derosas, “Meridies” “Femina e’ mare” e “Intrinada”. La rassegna proseguirà gli appuntamenti con Franco Fara e Antonio Saba.

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