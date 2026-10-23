A Ittiri è tutto pronto per la “Camminata tra gli olivi” in occasione della 10ª Giornata nazionale, all'insegna della natura e delle radici locali, in programma domenica 25 ottobre. L'evento è organizzato dall'associazione Olivicoltori Ittiresi "S'Ischimadorza" con il patrocinio del Comune di Ittiri e in collaborazione con l'Associazione Nazionale "Città dell'Olio". Un’occasione per valorizzare le tradizioni della terra sarda, riscoprire i paesaggi olivetati del territorio e approfondire la cultura dell'olio evo tra natura, salute e tradizione. Alle 9 il ritrovo presso l'ex Azienda Pisanu (adiacente alla sp 15/M). Il percorso con partenza alle 9 per il cammino trekking da 3 chilometri. Durante il percorso si ammireranno i paesaggi, le cultivar locali e una vista panoramica che giunge fino alla costa del nord ovest. Presso il frantoio dei fratelli Delogu sono previste degustazioni guidate di olio ed eventuali dimostrazioni di molitura, con interventi di approfondimento dal titolo "Olio Evo e salute" con un medico specialista. Infine l'intervento di un agronomo sulla corretta manutenzione dell'oliveto e conseguenze dell'abbandono con un agronomo. L'iniziativa si concluderà con il pranzo per i partecipanti.



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