A cavallo tra i mesi di luglio e agosto, la Biblioteca comunale di Villaurbana promuove una serie di incontri serali dedicati agli appassionati della lettura e, nello specifico, a Grazia Deledda. Saranno tre gli appuntamenti di lettura condivisa e partecipata di testi della scrittrice nuorese, premio Nobel per la Letteratura. Le attività sono previste nelle giornate di martedì 28 luglio, 4 e 11 agosto. Location scelta dall’organizzazione è la Casa del Pane di via Umberto, mentre le serate avranno inizio alle 21.30. Nella serata di chiusura, martedì 11 agosto, Milena Musu dialogherà con l’autrice Monica Tronci Pau, a partire dal libro “Nell’azzurro delle novelle mie. Grazia Deledda si racconta”.

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