Il Comune di Curcuris ha pubblicato il bando di accesso ai contributi allo sport per tutti i cittadini che intendono farne richiesta. I beneficiari dovranno essere residenti a Curcuris e, nell’anno sportivo che va da settembre 2025 e arriva fino a luglio 2026, dovranno avere svolto un’attività sportiva continuativa per non meno di 5 mesi. Il contributo sarà concesso solo ed esclusivamente a coloro che esercitano attività sportiva presso le Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive accreditate o Enti di promozione sportiva. Il sussidio verrà erogato a tutti i partecipanti che ne hanno i requisiti, per un massimo di 8 mesi, secondo gli scaglioni ISEE determinati dall’ente (35 euro mensili per la prima fascia di reddito fino ai 20 euro al mese per la quarta fascia). Gli interessati potranno presentare la richiesta entro il 30 settembre, a mano all’Ufficio Protocollo o di Polizia Municipale o via PEC (indirizzo protocollo.curcuris@legalmail.it). Le istanze dovranno essere redatte secondo il modulo predisposto dagli uffici comunali.

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