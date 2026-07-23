Venerdì 7 agosto, dalle 17:30, la borgata marina di Torre delle Stelle, nel comune di Maracalagonis, ospiterà la quarta edizione di "Torre delle Stelle Corre - Una corsa tra le stelle", che quest'anno si arricchisce di un nuovo titolo: 1° Memorial Edith Pelgrims de Bigard.

L'evento, organizzato dall'ASD Atletica Maracalagonis con l'approvazione della UISP Comitato Territoriale di Cagliari e il patrocinio del Comune di Maracalagonis, in collaborazione con l'ASD Atletica Selargius e la SSD ARL Parco Torre delle Stelle, propone un percorso panoramico sulle vie sterrate della borgata, affacciato sugli scorci del Golfo degli Angeli. Partenza e arrivo sono fissati in via Orione, di fronte all'anfiteatro.

Due le proposte per i partecipanti: Gara competitiva di circa 6 km, su un anello di 3 km da ripetere due volte, lungo via dei Pesci, via della Fenice e via Ercole; Camminata/corsa ludico motoria** di 3,25 km, aperta a tutti senza limiti di età, con tempo massimo di percorrenza di 1h15.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 17:30, con chiusura della segreteria alle 18:15. Alle 18:30 scatterà la partenza di entrambe le prove, mentre le premiazioni si terranno alle 19:45. La manifestazione si chiuderà alle 20:00.

Alla gara competitiva possono iscriversi gli atleti che abbiano compiuto 16 anni, tesserati UISP, FIDAL o RUNCARD in regola con la certificazione medica agonistica, oppure non tesserati ma in possesso di certificato medico agonistico valido. Alla camminata ludico motoria può partecipare chiunque sia in buone condizioni di salute, senza obbligo di certificazione medica per i non tesserati; i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un maggiorenne.

Le iscrizioni alla gara competitiva chiudono improrogabilmente mercoledì 5 agosto alle 23:59, mentre per la camminata si potrà aderire fino alle 18:15 del giorno dell'evento, salvo disponibilità di pettorali. Ci si può iscrivere online sul sito ufficiale, presso la segreteria UISP di Cagliari, da Deriu Sport a Quartu Sant'Elena, oppure direttamente al chiosco del parco di Torre delle Stelle.

Oltre ai primi tre classificati assoluti maschili e femminili, saranno premiate le categorie dagli Under 35 agli Over 75. Il momento più significativo della giornata sarà però l'assegnazione del 1° Trofeo in memoria di Edith Pelgrims de Bigard, che andrà, tra tutti i partecipanti di gara e camminata, a chi ha la data di nascita più lontana nel tempo — un omaggio pensato per celebrare la partecipazione di ogni età.

Con il sostegno di sponsor locali come Aquarium, Centro Commerciale Palmira, Cantine Argiolas, Cantina Quartu Sant'Elena, Conad Sinnai e Andy Coc, la Torre delle Stelle Corre si conferma un appuntamento che unisce sport, paesaggio e memoria in uno degli scorci più suggestivi della costa sud-orientale della Sardegna.

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