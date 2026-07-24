Il pistoccu, uno dei prodotti simbolo della tradizione gastronomica del territorio, sarà protagonista domani, 25 luglio, ad Armungia. L’associazione culturale Aremusa, con il patrocinio del Comune, organizza in piazza Nassiriya la Sagra de “su pistoccu”, una serata dedicata ai sapori locali, alla musica e alla cultura.

L’inizio della degustazione è previsto alle 20. I partecipanti potranno assaggiare il pistoccu accompagnato da diversi prodotti tipici. Sarà disponibile anche un menù senza glutine, per consentire una più ampia partecipazione all’iniziativa.

Dalle 22.30 la festa proseguirà con il ballo in piazza e l’intrattenimento musicale di Matteo Scano, alla fisarmonica e all’organetto, e Francesco Fais, alla voce.

La manifestazione sarà preceduta da una giornata ricca di appuntamenti. I musei e il nuraghe di Armungia resteranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Al Museo Lussu, dalle 18 alle 19.30, si terrà inoltre un appuntamento del festival di musica e cultura “Altopiano 366”, con le esibizioni di Sebastiano Dessanay, contrabbassista solista, Michela Atzeni e Francesco Giomi.

La sagra vuole valorizzare un alimento profondamente legato alla storia delle comunità dell’interno e offrire, allo stesso tempo, un’occasione di incontro tra residenti e visitatori. Una serata per riscoprire i sapori della tradizione, conoscere il patrimonio culturale di Armungia e trascorrere alcune ore tra musica e convivialità.

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