Il Rotary Club Bosa rinnova il suo impegno storico a favore delle eccellenze scolastiche del territorio. È stato pubblicato il bando per la nuova edizione della borsa di studio destinata agli studenti che hanno conseguito la maturità presso l’Istituto di Istruzione Superiore “G.A. Pischedda”. Un’iniziativa che da oltre vent’anni rappresenta uno dei pilastri dell’azione rotariana nella Planargia, confermando una costante attenzione verso il futuro formativo dei giovani. La borsa, del valore di 800 euro, richiede ai candidati la stesura di una relazione su una delle sette aree d’intervento del Rotary International: promozione della pace, lotta alle malattie, acqua e strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile, sostegno all’educazione, sviluppo economico comunitario, tutela dell’ambiente. Un modo per stimolare una riflessione matura sui valori del servizio, della cittadinanza globale e dell’impegno civico. Gli studenti interessati avranno tempo fino al 31 luglio per presentare la propria candidatura. Il regolamento e i moduli sono disponibili presso la segreteria dell’Istituto oppure possono essere richiesti via email al Club all’indirizzo bosarotary@gmail.com. «Questa borsa di studio – afferma il presidente Gianfranco Attene - è uno dei modi più concreti con cui il Rotary sostiene i giovani del territorio. Da oltre vent’anni premiamo impegno, merito e capacità critica, perché crediamo che investire nella formazione sia il modo più efficace per costruire comunità più forti e consapevoli. Il Rotary è una rete globale che agisce per migliorare la vita delle persone, ma tutto parte dai territori: dai ragazzi, dalle loro idee, dal loro futuro. Invito tutti gli studenti a partecipare – aggiunge Attene – perché questa borsa non premia solo il merito scolastico, ma la capacità di guardare oltre, di pensare al bene comune e di immaginare il proprio ruolo nel mondo. È questo lo spirito del Rotary, ed è ciò che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni».

Attene ricorda che il Rotary, in tutto il mondo, opera attraverso progetti sostenibili e iniziative di servizio: «I nostri soci dedicano tempo, energia e competenze per promuovere la pace, combattere le malattie, garantire acqua pulita, sostenere l’istruzione, aiutare madri e bambini, sviluppare economie locali e tutelare l’ambiente. Sono valori che chiediamo ai ragazzi di approfondire nella loro relazione, perché rappresentano la nostra identità e la nostra missione».

Il presidente richiama anche l’impegno globale del Rotary per l’eradicazione della polio: «La lotta alla polio è la nostra priorità assoluta. Dal 1985, con il programma PolioPlus, il Rotary è protagonista della più grande campagna sanitaria internazionale mai realizzata. È un esempio di come la collaborazione e il servizio possano cambiare il mondo».

Oggi il Rotary connette 1,4 milioni di soci in oltre 46.000 club distribuiti in più di 200 Paesi. Una rete globale che agisce localmente, come nel caso della Borsa di Studio del Pischedda, per sostenere i giovani e accompagnarli nel loro percorso di crescita.

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