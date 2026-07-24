Dopo il rinvio disposto nei giorni scorsi in segno di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità di Senorbì, il CRE Senorbeach 2026 si prepara a vivere il suo momento conclusivo. La serata finale, inizialmente prevista per domenica scorsa, era stata infatti posticipata dopo la tragica scomparsa di Marco Lonis, vittima di un incidente in bici sulla strada per Mandas. L'appuntamento è fissato per stasera, venerdì 24 luglio, quando bambini, famiglie e animatori si ritroveranno per salutare insieme un'edizione che ha coinvolto decine di partecipanti tra giochi, laboratori, attività educative e momenti di condivisione con gli animatori dell'oratorio Santa Barbara.

Il programma prenderà il via alle 18.30 con il ritrovo dei partecipanti, seguito alle 19 dalla Santa Messa. Dalle 20 spazio all'animazione, alle attività e alle fotografie che racconteranno i momenti più significativi dell'esperienza estiva. Alle 21 è prevista la tradizionale paninata sotto le stelle, mentre alle 21.30 saranno i genitori a diventare protagonisti con il "CRE Adulti", una sfida che permetterà di conquistare punti da assegnare alla squadra del proprio figlio. La serata si concluderà con la proiezione del video finale, seguita dalle premiazioni e dalla proclamazione della squadra vincitrice del CRE Senorbeach 2026. Sarà l'occasione per rivivere insieme le emozioni di un'estate trascorsa tra amicizie, sorrisi e crescita condivisa, chiudendo il percorso del centro estivo con un momento di festa.

© Riproduzione riservata