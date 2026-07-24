Nel fine settimana, appuntamento da non perdere, a Gonnosnò, dedicato agli appassionati del calcetto. Sabato 25 luglio, infatti, nel campetto di calcio a 5 all’interno degli impianti sportivi del paese, andrà in scena la “Gonnoscup 2026”, torneo di calcio a 5, tutto in una notte, organizzato dalla A.S.D. “GonnosNos”. L’inizio è previsto alle 19.30 e le sfide si articoleranno in partite da 2 tempi da 15 minuti. Previsti premi per le prime 3 classificate e le coppe individuali al miglior capocannoniere e miglior portiere. Non solo calcio, ma anche intrattenimento: per tutta la durata dell’evento spazio anche alla musica e la possibilità di usufruire di un punto ristoro.

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