Il paese del Parteolla rinnova il voto a Giacomo Maggiore, primo apostolo martire, e a Sant’Anna, madre della Vergine Maria. Quattro giorni di festa per i due patroni programmati dal Comitato dei festeggiamenti in collaborazione con la parrocchia. I riti religiosi prenderanno il via domani, alle 19, con la messa dedicata ai malati e gli anziani del paese accompagnata dal coro parrocchiale. Alle 22 il primo spettacolo di intrattenimento con il comico Giuseppe Masia e il suo trio musicale. Sabato, dopo la messa delle 18.30 in onore di San Giacomo presieduta da don Danilo Piras, partirà la processione che attraverserà le vie del centro con il simulacro del santo accompagnato dai cavalieri, dai gruppi in costume e dalla banda musicale di Pula. Alle 22, nel campo della parrocchia, lo show di Matteo Bruni ed Enrico Ciccotto in “Best generation party anni 90/2000”. Domenica i riti religiosi in onore di Sant’Anna, madre della Vergine Maria, con la messa alle 18.30 e la processione solenne. Alle 22, lo spettacolo etnopop con “Marta e il suo gruppo”. La giornata di lunedì sarà invece dedicata ai più piccoli con il Festival dei Bambini in programma dalle 21.30 nel campo della parrocchia. Il primo agosto, la conclusione dei riti religiosi con l’Ottava per i santi.

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