Una grande vetrina del prodotto principe della Trexenta per turisti e curiosi interessati ai metodi tradizionali di coltivazione e trasformazione del grano.

Barrali ospiterà nel fine settimana la 28esima edizione della Sagra del Pane organizzata dalla Pro loco. Si comincia domani, alle 18, con la sfilata dei gruppi folk della Trexenta, del Sarrabus-Gerrei e del Campidano di Cagliari che partirà da Casa Mascia e si concluderà in Piazza del Popolo. Dalle 19, sarà possibile assistere alla lavorazione de “su coccoi” e “su civraxu”, alla preparazione del formaggio e partecipare alle degustazioni dei prodotti tipici negli stand enogastronomici. Seguirà la serata di balli sardi con i gruppi folk.

Domenica, sempre in Piazza del Popolo, i balli e le musiche del mondo saranno i protagonisti di Inter Folk 2026, con l’esibizione dei ballerini e dei costumi di Argentina, Messico e Timor Est, in un viaggio tra culture che dialogano attraverso il folklore.

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