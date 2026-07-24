A Masullas la Sagra del Maiale arrostoAppuntamento sabato 25 luglio
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Ritorna, a Masullas, l’appuntamento con la “Sagra del Maiale Arrosto”. Sabato 25 Luglio, negli accoglienti spazi di Piazza Sepulveda, è in programma l'ottava edizione della manifestazione, organizzata come da tradizione dall'Associazione “Fadeus Festa”, con il patrocinio del Comune. A partire dalle 20, dunque, ritorna uno degli appuntamenti estivi più amati della Marmilla. Il programma della serata prevede, in avvio, l’inizio della sagra con la distribuzione del maialetto arrosto, preparato dai volontari dell’associazione organizzatrice dell’evento. A seguire, la piazza diventerà punto di riferimento per canti e balli a ritmo di organetto, accompagnati dallo spettacolo “A Ballare – Musica tradizionale della Sardegna”.