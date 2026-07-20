Sarà Sergio Astori psichiatra, psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università del Sacro Cuore di Milano, ad intervenire a Villanova Monteleone al secondo incontro del Progetto “Prevenire – Educare – Formare” inserito nel Festival “La cultura oltre i confini”.

L’incontro, in programma venerdì 24 luglio alle 19.30 nella piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu, è rivolto a tutti ma in modo particolare alle famiglie, a insegnanti, operatori pastorali, educatori, animatori, catechisti e formatori. L’appuntamento è organizzato dall’associazione Culturale Interrios e dalla Parrocchia San Leonardo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova dell’Associazione Misericordia.

L’iniziativa sarà occasione per lanciare l’ultimo libro del professore “Dizionario poetico dell'umano. 140 racconti” (Castelvecchi Editore), nelle librerie da qualche giorno e sarà anche la prima presentazione pubblica a livello nazionale.

Per sei anni, le parole sono arrivate così: senza fretta. Alcune sono nate durante un colloquio, altre lungo una strada percorsa ogni mattina; altre ancora mentre qualcuno cercava il nome giusto per una ferita o per una speranza. Tutte hanno fatto emergere volti, storie, incontri, così scrive Sergio Astori. Centoquaranta “parole buone”, brevi racconti organizzati come un vocabolario esistenziale. Da “Abbraccio” a “Vela”, i testi – nati nell’arco di sei anni – attingono all’esperienza quotidiana delle relazioni, della cura, della fragilità e della meraviglia.

Durante la serata si avrà modo di riflettere su queste tematiche, ora più che mai attuali, dove l’autore dialogando con il vescovo della Diocesi Alghero-Bosa monsignor Mauro Maria Morfino cercheranno di comunicare come la parola scritta, le "parole della nostra epoca",e la poesia possano diventare veri e propri strumenti di cura, orientamento e pacificazione interiore e non solo, con qualche riferimento all’Enciclica “Magnifica Humanitas” di Papa Leona XIV. Sergio Astori, psichiatra, psicoterapeuta e docente presso la Facoltà di Psicologia dell’Università del Sacro Cuore di Milano è autore di numerosi libri tra i quali: “Resilienza. Andare oltre: trovare nuove rotte senza farsi spezzare dalle prove della vita”, “Senza sconti. 12 incontri con l’energia del Vangelo”, “Effetti desiderati. Parole, psicofarmaci e relazioni quando l’anima fa male”, “Parole Buone. Pillole di resilienza per superare la crisi” e “Lessico resiliente”.





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