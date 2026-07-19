Villasimius scommette sui suoi adolescenti, dai 14 ai 18 anni, con due serate speciali, senza alcol, senza droghe e con un’attenzione alla sicurezza mai vista prima. Il progetto si chiama “First Time in Villa” ed è stato organizzato dal Comune per oggi, domenica 19 luglio, e sabato 5 settembre, in collaborazione con lo storico locale dell’estate sarda Sciabecco Summer Club, con l’organizzazione curata da Nova Event, e prova a colmare un vuoto rimasto troppo a lungo scoperto. «Mancava qualcosa per i ragazzi del paese e per i giovani turisti che scelgono Villasimius per le vacanze», spiega l’assessore alla cultura Laura Frau. «Per i bambini esistono già appuntamenti fissi, per gli adulti l’offerta della movida sarda non manca. Ma per gli adolescenti non c’era nulla di strutturato».

L’intento dichiarato è dimostrare ai più giovani che ci si può divertire, ballare, stare insieme fino a tardi, senza bisogno di alzare il gomito o rischiare con le sostanze. «Questo progetto è stato reso possibile grazie a una rete di collaborazione instauratasi con Ifos Master in criminologia, le forze dell’ordine, psicologi ed educatori di strada», continua Frau, «che saranno presenti alle serate, ciascuno con un ruolo complementare, per creare un ambiente in cui i ragazzi possano sentirsi liberi di parlare, di fare domande, di confrontarsi su temi che spesso restano taboo». Il tutto gratuito, dall’ingresso alle eventuali consulenze. Il bancone della discoteca, poi, si trasformerà per una notte in un angolo analcolico, con Gin Zero, Spritz e soft drink. «Vogliamo garantire ai ragazzi un’esperienza di festa autentica, senza alcol ma senza rinunciare all’atmosfera del locale», sottolinea l’assessore. Le prime avvisaglie, intanto, sono già incoraggianti. «Guardando ai numeri delle prenotazioni registrate, il progetto sta riscuotendo un buon interesse tra i giovani», racconta Frau. «Ed è un segnale importante, perché conferma che il progetto risponde a un bisogno reale del territorio. L’obiettivo, ora, è di costruire un appuntamento fisso che possa consolidarsi stagione dopo stagione».

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