Sinnai, messa e processione in onore di Santa BarbaraAlle 21 fuochi d’artificio, prima della serata musicale con Maria Giovanna Cherchi
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Vanno avanti oggi a Sinnai festeggiamenti in onore della patrona Santa Barbara. Dopo la messa mattutina in una chiesa affollata, alle 19,30, sarà il parroco , padre Gabriele a celebrare la messa solenne, animata dal coro Segossini.
Seguirà la processione col simulacro della patrona che, accompagnata dalla banda musicale cittadina "Giuseppe Verdi", attraverserà le vie Roma, Rossini, Respighi, 1 Maggio, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma, Piazza chiesa.
Alle 21 fuochi d’artificio. Alle 22 serata musicale con Maria Giovanna Cherchi.
Domani, lunedì, si terrà anche la festa in onore di Sant'Anna e San Gioacchino, dedicata ai nonni. Alle 19 la celebrazione della messa solenne cui seguirà una breve processione in Piazza.
Previsto anche l'intrattenimento a cura del Comitato per la festa. Alle 22 conclusione con una gara poetica dialettale con gli improvvisatori Paolo Zedda, Antonello Orrù, Daniele Filia e Marco Melis. Alla chitarra Luca Tiddia.