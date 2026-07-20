Tutto pronto a Usini per la XXVI edizione della Rassegna enologica “Vini di Coros” che si terrà venerdì 24 con la degustazione da parte dei commissari e il sabato 25 luglio con il convegno e le premiazioni presso il parco lavatoio. Tanti i viticoltori che hanno aderito alla rassegna nelle due "Sezioni Coros" ed "Extra Coros".

Venerdì dalle 9 alle 13 presso l'Ex-Ma è prevista la degustazione tecnica dei vini ammessi alla rassegna da parte delle componenti delle 5 commissioni di esperti. Sabato 25 il convegno introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Usini, Gian Luigi Testoni e dal vicesindaco Vittorio Chessa. Tra i relatori docenti del dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e dell'agenzia Laore, Severino Zara, Luca Mercenaro e Antonio Montinaro.

Al termine del Convegno seguiranno le premiazioni della Rassegna dei “ Vini di Coros”, la consegna degli attestati ai sindaci e alle aziende vinicole del Coros che hanno ottenuto medaglie alla XXIV edizione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino.

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