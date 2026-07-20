Tutto pronto per la Festa del Gusto Internazionale, in programma a Stintino dal 25 al 27 luglio, in Piazza dei 45. Il borgo turistico accoglie un nuovo appuntamento dell’estate stintinese con tre serate dedicate a sapori, musica, spettacoli e incontro tra culture. A partire dalle ore 18 il paese diventa uno spazio di convivialità aperto a residenti e visitatori, con un percorso gastronomico che parte dal territorio e si apre al mondo. Il viaggio nel gusto inizia dalle specialità locali proposte dalla Pro Loco di Stintino: malloreddus al sugo di cinghiale o purpuzza, ravioli della tradizione, seadas, tumbarelle e vini del territorio. Accanto ai sapori sardi, anche proposte dalla Puglia, dalla Campania e suggestioni gastronomiche da Spagna, Brasile, Giappone, Messico e Stati Uniti, insieme a birrifici artigianali. Ogni sera la piazza sarà animata da musica, DJ set, spettacoli e intrattenimento con ospiti internazionali, tra cui Jony M & Santi Cofré dall’Argentina e Joel Toca da Cuba. In programma anche il tributo alle Huntrix, pensato per il pubblico più giovane e offerto gratuitamente dall’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione ai bambini residenti e ai piccoli turisti.

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