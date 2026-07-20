Stintino: tutto pronto per la Festa del gusto internazionaleAppuntamento dal 25 al 27 luglio, in Piazza dei 45
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tutto pronto per la Festa del Gusto Internazionale, in programma a Stintino dal 25 al 27 luglio, in Piazza dei 45. Il borgo turistico accoglie un nuovo appuntamento dell’estate stintinese con tre serate dedicate a sapori, musica, spettacoli e incontro tra culture. A partire dalle ore 18 il paese diventa uno spazio di convivialità aperto a residenti e visitatori, con un percorso gastronomico che parte dal territorio e si apre al mondo. Il viaggio nel gusto inizia dalle specialità locali proposte dalla Pro Loco di Stintino: malloreddus al sugo di cinghiale o purpuzza, ravioli della tradizione, seadas, tumbarelle e vini del territorio. Accanto ai sapori sardi, anche proposte dalla Puglia, dalla Campania e suggestioni gastronomiche da Spagna, Brasile, Giappone, Messico e Stati Uniti, insieme a birrifici artigianali. Ogni sera la piazza sarà animata da musica, DJ set, spettacoli e intrattenimento con ospiti internazionali, tra cui Jony M & Santi Cofré dall’Argentina e Joel Toca da Cuba. In programma anche il tributo alle Huntrix, pensato per il pubblico più giovane e offerto gratuitamente dall’Amministrazione Comunale e dall’organizzazione ai bambini residenti e ai piccoli turisti.