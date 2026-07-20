Sabato 25 luglio, a Siapiccia, ritorna il tradizionale appuntamento estivo con la Sagra delle Polpette.

La manifestazione, giunta alla 13sima edizione, è organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune. La centrale piazza Garibaldi si animerà a partire dal pomeriggio. Il programma, infatti, prevede l’inizio delle attività alle 18, quando ci sarà il ritrovo per una visita guidata alla scoperta del Santuario della Madonna del Rimedio e della Chiesa parrocchiale di San Nicolò. Inoltre, prevista anche animazione per i bambini, la mostra di oggetti antichi locali e i mercatini degli espositori. Alle 20.30 prenderà il via la sagra vera e propria con la degustazione: il menù comprende malloreddus con sugo di polpette, polpette in umido, fritte e al sugo, formaggio, pane, vino e acqua. Per la cena è prevista una quota di contribuzione (adulti a 17 euro, bambini dai 3 agli 8 anni 8 euro). Ad accompagnare la serata il gruppo “Fantasias de Ballos”.

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