I due spettacoli, inizialmente programmati per il 3 e 10 luglio scorsi e rinviati per cause di forza maggiore, saranno messi in scena il 23 luglio negli spazi di Villa de Villa a partire dalle 19.30.

Il primo, “Viola e Blu”, realizzato con la tecnica del teatro d’attrice e pupazzo, racconterà la storia di Viola che si pone tante domande sul mondo che la circonda mentre il suo amico Blu l’aiuterà a trovare una risposta. Una riflessione sulla parità di genere rivolta ad adulti e bambini.

Seguirà, alle 20.30, il secondo spettacolo “Donne al Centro”. In scena un gruppo di amiche che vuole aprire un centro di aggregazione sociale nel proprio paese. Una sfida che si scontra però con pregiudizi e alcune vicende del passato.

La regia è di Nicola Michele. La Compagnia di teatro integrato è composta da attori e attrici del laboratorio permanente di arti sceniche promosso circa 20 anni fa nel territorio del Parteolla. Per informazioni si può chiamare il numero 3938879311 o visitare il sito www.ilsaltodeldelfinoteatro.it.

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