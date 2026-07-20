Il 24 luglio, a partire dalle ore 19.30 lo splendido scenario del lungomare Colombo di Stintino, con la suggestiva cornice del faro, ospiterà la seconda edizione dell’evento “Aspettando Calici di Stelle 2026 - Sennori incontra Stintino”. Unappuntamentoorganizzato dai Comuni di Stintino e Sennori per celebrare la cultura enogastronomica e le tradizioni popolari, sancendo un ideale gemellaggio tra due comunità affacciate sullo stesso splendido mare, quello del Golfo dell’Asinara. La serata offrirà un viaggio tra i sapori del territorio con le degustazioni curate dalle cantine di Sennori: Cantina Fara, Cantina Agreste Natura, Cantina Leo Conti, Cantina Mode, Cantina Sorres e Cantina Giulio Ruiu. La proposta gastronomica sarà invece a cura della Proloco Stintinese. Ad arricchire la manifestazione, tra gusto, memoria e identità, saranno presenti la Confraternita del Moscato Sorso Sennori, Sos Femmineddos, la scuola di ricamo di Vanna Sassu e CoivuLab di Battistina Casula. Si tratta di un’anteprima speciale di Calici di Stelle, che si terrà il 10 agosto a Sennori, all’insegna della convivialità e della valorizzazione del nostro patrimonio culturale e vitivinicolo.

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