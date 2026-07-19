La comunità di Selegas si prepara a vivere uno dei momenti più attesi e sentiti dell'anno. Da sabato 25 a lunedì 27 luglio, il paese della Trexenta si vestirà a festa in onore dei suoi amati Patroni, Sant'Anna e San Gioacchino. Un appuntamento storico che quest'anno porta la firma del Comitato Classe 1976, che ha lavorato intensamente nei mesi scorsi per allestire un calendario di altissimo livello, capace di coniugare la profonda devozione religiosa con il sano intrattenimento civile.

Sabato, alle 19, la Santa Messa solenne sarà presieduta da don Mariano Matzeu e impreziosita dai canti del coro parrocchiale intitolato proprio a Sant'Anna e San Gioacchino. A seguire, le vie del centro saranno animate dalla suggestiva processione solenne, accompagnata dalle note tradizionali dei suonatori Tonio Loi, Marco Sollai e Federico Coni, dal gruppo folk Pro Loco Selegas e dai cavalieri locali. Domenica 26 luglio, alle 11, la Santa Messa in onore dei Patroni sarà animata dal coro polifonico "Mater Dei", diretto dal maestro Andrea Pilloni. Nel pomeriggio, alle 18, si terrà la Santa Messa per la Festa dei Nonni, un momento di preghiera speciale arricchito dai canti del coro "InCanto", sempre sotto la direzione del maestro Pilloni.

Accanto ai riti liturgici, il programma civile promette di richiamare a Selegas visitatori da tutta la provincia. Sabato 25 luglio, la serata prenderà il via alle 22.30 con il concerto live show "80 Voglia di 90 - 2000", un viaggio musicale sulle note dei più grandi successi pop e dance di quegli anni.

Domenica 26 sarà interamente dedicata ai più piccoli e alla magia dei fuochi. Si comincia alle 18 con l'animazione per bambini curata da "L'Oasi del Sorriso". Alle 22 lo spettacolo pirotecnico firmato dalla ditta Piano, a seguire la scena sarà dei "Loska Family”. Il gran finale è previsto per lunedì 27 luglio, alle 22.30, con l'esibizione del gruppo "Dilliriana", che chiuderà in bellezza i festeggiamenti con una performance carica di folklore e tradizione sarda riletta in chiave moderna.

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