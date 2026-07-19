L’INIZIATIVA
19 luglio 2026 alle 13:55
Donori, il 7 agosto la sfilata dei cagnolini nel parco di Sa DefenzaLa manifestazione è promossa dal Comitato San Giorgio Vescovo
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La manifestazione promossa dal Comitato San Giorgio Vescovo rientra tra le iniziative per la raccolta dei fondi per i festeggiamenti del patrono del paese.
L’appuntamento con la sfilata degli amici a 4 zampe è fissato per il 7 agosto alle 20. Per prenotarsi c’è tempo fino al 6 agosto. Per iscriversi si può chiamare il numero 3489035333. Previsti dei piccoli premi per i vincitori e un omaggio del Comitato a tutti i partecipanti.
© Riproduzione riservata