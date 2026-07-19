La manifestazione promossa dal Comitato San Giorgio Vescovo rientra tra le iniziative per la raccolta dei fondi per i festeggiamenti del patrono del paese.
L’appuntamento con la sfilata degli amici a 4 zampe è fissato per il 7 agosto alle 20. Per prenotarsi c’è tempo fino al 6 agosto. Per iscriversi si può chiamare il numero 3489035333. Previsti dei piccoli premi per i vincitori e un omaggio del Comitato a tutti i partecipanti. 

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