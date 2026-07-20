. È la sagra del vitello allo spiedo che torna nella piazza del Centro Servizi a Santa Caterina sabato 25 luglio alle 19. Tanta carne arrostita secondo la tradizionale ricetta, e altre succulente pietanze per titillare tanti gourmet del Montiferru e non solo. Un evento per stare insieme e rafforzare la socialità, quindi promuovere questo scrigno naturalistico.

Tanti saranno gli ospiti e commensali, incontro tra amici e conoscenti e buongustai, per allietarsi con la leggerezza della festa per affrontare con maggior vigore le vicissitudini della vita. La serata conviviale sarà accompagnata dall’organettista Giuliano Armas per far danzare con la musica folk sarda, alle 18. Seguirà il dj set con Sandro Murru, a partire dalle 22.

L’evento conviviale è organizzato dall'associazione Caddos in festa di Cuglieri, con il patrocinio del Comune di Cuglieri e il contributo della Coldiretti di Oristano. L’associazione “Caddos in festa” di Cuglieri, presidente Luisa Carriere, è nata nel 2018, conta una cinquantina di iscritti e organizza durante tutto l’anno eventi conviviali, culturali, musicali, quindi l’affascinante sfilata equestre Bestires e Caddos.

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