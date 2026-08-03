Saranno tre le giornate di festa ad animare la comunità di Tiria, da venerdì 7 a domenica 9 agosto. Organizzate dalla A.P.S. Tiria, in collaborazione con il Comune di Palmas Arborea, sono in programma i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, patrona della borgata. Il via venerdì 7, alle 18, con lo “Schiuma Party”, dedicato a tutti i bambini. Alla stessa ora, intrattenimento musicale con Marco Deejay. Alle 22, chiude la giornata il gruppo etno-folk “Dilliriana”. Sabato 8, alle 17, al via il pomeriggio con i giochi per bambini e musica. Alle 22, la musica del gruppo “Tieni il tempo”, tributo agli 883 e a Max Pezzali. Alle 23.30, infine, lo spettacolo pirotecnico. Domenica 9, alle 9.30, la parte religiosa, con la processione per le vie della borgata di Tiria, accompagnata dall’organetto di Federico Musu e Emanuele Puddu. Alle 10, la Santa Messa in onore della Patrona di Tiria. Nel pomeriggio, alle 17.30, intrattenimento per grandi e piccoli e, chiusura, alle 22, con lo spettacolo musicale del gruppo “Femminas” di Cristina Fois.

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