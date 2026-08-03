

Torna a Torre delle Stelle l'appuntamento estivo con la corsa su strada. Venerdì 7 agosto, con ritrovo dalle 17:30, il Parco Torre delle Stelle ospita la quarta edizione di "Torre delle Stelle Corre – Una corsa tra le stelle", manifestazione che quest'anno ospita il 1° Memorial Edith Pelgrims de Bigard. Organizzano l'Atletica Maracalagonis e l'Atletica Selargius

Due le formule previste. La gara competitiva si svolgerà sulla distanza di 6,5 chilometri, riservata agli atleti tesserati; accanto a questa è confermata la camminata/corsa ludico-motoria di 3,25 chilometri, aperta a tutti, pensata per famiglie, appassionati e semplici curiosi che vogliano vivere il percorso senza l'assillo del cronometro.



Il tracciato è quello che ha reso riconoscibile la manifestazione fin dalla prima edizione: sterrati e sentieri panoramici che si snodano tra la macchia mediterranea, gli scogli e le calette del litorale, con la torre costiera a fare da simbolo e da sfondo. Un contesto che unisce l'aspetto agonistico a quello ambientale e turistico, in uno dei tratti più suggestivi della costa sud-orientale dell'isola.



L'orario del tardo pomeriggio (partenza alle 18:30), ormai una costante per le gare estive sarde, consente di limitare il caldo e di chiudere la giornata con le premiazioni nella luce del tramonto. L'organizzazione è affidata alle società di atletica del territorio, con il coinvolgimento del Parco Torre delle Stelle, dell'amministrazione comunale e della UISP.



Le iscrizioni si effettuano online attraverso il QR code presente sulla locandina ufficiale della manifestazione, diffusa in questi giorni sui canali degli organizzatori. È consigliabile perfezionare l'adesione con anticipo, vista la crescita di partecipanti registrata nelle ultime edizioni.



L'intitolazione a Edith Pelgrims de Bigard aggiunge quest'anno un significato particolare all'evento, che si conferma uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico estivo del territorio: una serata di sport popolare, dove il risultato cronometrico convive con la voglia di stare insieme e di riscoprire un paesaggio che, di corsa o camminando, si lascia guardare da un punto di vista diverso.

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