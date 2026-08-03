Il Comune di Soleminis ha pubblicato l’avviso rivolto ai giovani residenti in paese. Le risorse messe a disposizione dalla Regione sono destinate a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 19 anni non compiuti. Un altro canale di finanziamento riguarda i ragazzi disabili che potranno usufruire del contributo fino al compimento dei 26 anni. Il voucher (fino a un massimo di 500 euro) potrà essere utilizzato per abbattere i costi di frequenza di attività ricreative e sportive nel periodo estivo. L’obiettivo è favorire la l’attività fisica e promuovere i valori dello sport e l’inclusione sociale delle persone a rischio povertà.

Le domande vanno presentate esclusivamente attraverso il sistema informativo (SIL) della Regione sul portale www.sardegnalavoro.it entro il 15 settembre.

© Riproduzione riservata